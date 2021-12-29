В СПЧ порассуждали о последствиях после решения суда о ликвидации «Мемориала»

Судебное решение о ликвидации «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) негативно повлияет на всю правозащитную деятельность в стране. О таких последствиях порассуждала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в среду, 29 декабря, передает «Интерфакс».

Она отметила, что незаконно обвиненные граждане раньше могли рассчитывать на поддержку в правозащитном центре. Теперь же, по мнению Меркачевой, у таких людей опустятся руки.

«В России по-прежнему остается риск того, что граждан могут обвинять в тех преступлениях, которые они не совершали», — заявила член СПЧ. На фоне этого судебное решение о ликвидации «Мемориала» выглядит большой проблемой, добавила Меркачева.

Мосгорсуд ранее ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах.

23 декабря представитель прокуратуры Москвы заявлял, что распространение материалов правозащитного центра «Мемориал» может приводить к «депрессивному состоянию» у тех, кто их читает. При этом он сказал, что к материалам дела не приобщены данные с примерами таких случаев. Прокурор добавил, что материалы могут оказать негативное влияние на духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.

«Мемориал» получил уведомление об иске 11 ноября. Согласно утверждению ведомства, причиной иска стало систематическое нарушение закона об иноагентах. В организации ситуацию назвали «политическим решением об ее уничтожении».