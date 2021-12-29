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В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 21 119 новых случаев коронавируса

Фото:Vitali Timkiv / AP

За минувшие сутки в России выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 458 271. Об этом в среду, 29 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом.

В оперштабе отметили, что в абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 22 сентября. В относительном выражении он составил 0,2 процента.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526), Подмосковье (1342). Меньше всего заражений выявили на Чукотке (2).

За сутки в России зарегистрировали 932 летальных исхода.

Ранее врач Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила, что омикрон-штамм гораздо быстрее атакует легкие и бронхи.

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Анна Щербакова
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