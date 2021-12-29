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Стало известно о позднем обращении в полицию матери замерзшего мальчика в Дубне

Омбудсмен Мишонова: мать замерзшего 11-летнего ребенка в Дубне поздно обратилась в полицию

Фото: Константин Кокошкин / Globalllokpress.com

Мать 11-летнего мальчика, насмерть замерзшего в подмосковной Дубне, поздно обратилась в полицию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ее слова приводит РБК.

О том, что ребенок не пришел на занятия в школу, стало известно еще утром, однако заявление в полицию его родственники написали только вечером, рассказала детский омбудсмен.

«К сожалению, заявление в полицию от мамы ребенка поступило только в 17:20. Тогда уже были организованы дополнительные поиски с участием волонтеров "Лизы Алерт"», — рассказала Мишонова. Детский омбудсмен Подмосковья подчеркнула, что было упущено «драгоценное время».

Ранее сообщалось, что 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школе, ни дома он не появился. Мальчик учился в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.

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Анна Филипенко
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