Бывший футболист «Зенита» рассказал о тренировках под обстрелом

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах вспомнил, как проходили тренировки в Сирии. Его цитирует «Чемпионат.com».

«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. Адреналин нездоровый. Желание просто собрать вещи, купить билет и уехать», — поделился экс-футболист. Он рассказал, что первый раз услышал, как падает снаряд от миномета, когда тренировался с командой в бассейне. Абдулфаттах оказался на расстоянии от взрыва и не пострадал.

Второй раз под обстрел футболист попал во время пробежки на тренировочной военной базе в Дамаске. «Разминка, а я слышу автоматную очередь, и по ощущениям над ухом свистят пули. Я видел, как они вспахивали газон — очень близко ложились», — вспомнил Абдулфаттах. Он рассказал, что игроки поопытнее сразу легли на газон и обхватили голову руками, а он побежал в раздевалку. Тренеры ему не поверили и решили, что футболист шутит.

Абдулфаттах является воспитанником петербургского «Зенита». Он выступал за молодежную команду клуба с 2008 по 2010 год. Также защитник играл за «Динамо», «Крылья Советов», «Енисей» и «Черноморец». В 2016 году он подписал контракт на полгода с сирийским клубом «Аль-Джаиш», но не смог получить сирийское гражданство и завершил профессиональную карьеру.