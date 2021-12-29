В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане

В Государственном департаменте США приняли решение о создании двух высоких должностей для защиты и отстаивания прав женщин и девочек в Афганистане. Об этом сообщает NBC.

Госсекретарь США Энтони Блинкен может уже в ближайшее время назначить «специальным представителем по делам афганских женщин, девочек и правам человека» Рину Амири, занимавшую должность старшего советника спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану во время президентства Барака Обамы. Должность советника по указанным вопросам предположительно займет Стефани Фостер, которая с 2012-го по 2017 год занималась в Госдепе глобальными правами женщин.

В сентябре афганские женщины лишились возможности совместно работать с мужчинами в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, а также большинстве компаний. Так, женщины могли трудиться только там, где нет мужчин, из-за того, что талибы (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое) решили следовать своему видению норм шариата и исламского права.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают.