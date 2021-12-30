В российском городе после гибели женщины организовали отлов бродячих собак

Власти Якутска организовали отлов безнадзорных животных на территории города после гибели 53-летней женщины, которую загрызла стая бродячих собак. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы мэрии российского города.

Так, в городе сформировали 15 бригад по отлову безнадзорных собак в составе 30 ловцов. В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными. Они выходят на маршруты после прохождения инструктажа. Количество бригад по отлову будет кратно увеличено, пообещали в мэрии.

«Во всех управах назначены мобильные группы патрулирования, которые будут сообщать оперативную информацию об обнаружении и местонахождении крупных стай животных бригадам ловцов», — отмечается в сообщении.

Ранее в Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину. Тело россиянки обнаружил студент агротехнологического факультета в среду, 29 декабря. Следователи изъяли документацию у ведомств, занимающихся бездомными животными, а также собирают данные о собаках с хозяевами. Возбуждено уголовное дело о по статье 293 УК РФ («Халатность»).