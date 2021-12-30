Откровенное платье помощницы бывшего украинского замминистра продали на аукционе

Откровенное платье помощницы бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука, который уволился после скандальной фотографии со своей подчиненной, продали на аукционе. Об этом сообщает украинский телеканал «Наш».

Платье помощницы Гарбарука, 27-летней Кристины Тишкун, с молотка приобрел адвокат Евгений Лосовский. За нашумевший наряд он отдал 1000 долларов (более 73 тысяч рублей). Отмечается, что средства с продажи платья будут направлены в Херсонскую клиническую больницу имени Е.Е. Карабелеша.

Сам Лосовский заявил, что купленную вещь оставит себе на память, чтобы в дальнейшем показать своим детям, когда они спросят его, куда двигалась Украина в 2021 году.

В конце декабря Тишкун выложила в Instagram фотографию с деловой встречи с мэром Львова Андреем Садовым, на которой она присутствовала вместе с Гарбаруком. На снимке девушка стоит в черном платье с глубоким декольте, частично обнажив грудь. Спустя некоторое время стало известно, что правительство уволило Гарбарука, который решил покинуть должность по собственному желанию.