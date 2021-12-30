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69-я параллель

«Норникель» возведет новый спортивный комплекс для баскетбольного ЦСКА

Минобороны и «Норникель» будут строить новый спортивный комплекс для баскетбольного ЦСКА

Изображение: «Норильский никель»

ПАО «ГМК "Норильский никель"» («Норникель») и Минобороны заключили соглашение о строительстве нового спортивного комплекса с баскетбольным центром для клуба ЦСКА. Соглашение подписали министр обороны России Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что вместимость арены составит пять тысяч зрителей, а общая площадь — около 55 тысяч квадратных метров.

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта», — заявил Потанин.

В комплексе разместят офисно-тренировочную базу баскетбольного клуба ЦСКА, включая отдельную просторную раздевалку, тренажерный зал и медицинско-восстановительный центр.

Ранее стало известно «Норкинель» планирует инвестировать 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края до 2030 года.

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Никита Абрамов
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