Экс-главу СК по Кузбассу приговорили к десяти годам за вымогательство и взятки

Центральный районный суд Кемерова приговорил экс-главу СКР по Кузбассу Сергея Калинкина к десяти годам лишения свободы и штрафу в восемь миллионов рублей за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки по делу об акциях шахты «Разрез Инской».Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ТАСС.

Также в суде вынесли приговор в отношении других фигурантов дела: экс-заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Кузбассу Сергея Крюкова и следователя этого отдела Артемия Шевелева осудили на шесть лет колонии, Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-заместителям губернатора Кемеровской области, дали шесть и пять лет шесть месяцев соответственно, а начальницу департамента администрации области Елену Троицкую осудили на пять лет и шесть месяцев. Геннадия Вернигора, начальника правового управления «Западно-Сибирской угольной компании», приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии.

23 декабря 2021 года сообщалось, что все семь подсудимых вымогали 513 акций предприятия балансовой стоимостью 2,8 миллиарда рублей «в пользу лица, уголовное дело в отношении которого завершено в связи со смертью» в июле 2016 года. В ноябре 2016 года СКР возбудил дело о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» в Кузбассе. Тогда глава региона Аман Тулеев заявил, что задержание его подчиненных является попыткой оказать на него давление.