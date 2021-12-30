Глава «Мемориала» высказался о ликвидации организации

Глава правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Ян Рачинский высказался о ликвидации организации в интервью Reuters.

Рачинский отметил, что он вместе с коллегами найдут способ продолжить работу. «Память о дедах и прадедах так просто не победить», — добавил глава центра.

Мосгорсуд ранее, 29 декабря, ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». На суде представители прокуратуры заявили, что правозащитный центр существует на деньги от иностранных источников, в том числе от государств, отметив, что в финансовых отчетах «Мемориала» нет полных сведениях о доходах и расходах организации.

Прокуратура заявляла о непрозрачности финансов организации, а также о том, что она поддерживала незаконные акции протеста.