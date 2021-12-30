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Глава «Мемориала» высказался о ликвидации организации

Глава «Мемориала» Рачинский о ликвидации организации: память о дедах не просто победить

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Ян Рачинский высказался о ликвидации организации в интервью Reuters.

Рачинский отметил, что он вместе с коллегами найдут способ продолжить работу. «Память о дедах и прадедах так просто не победить», — добавил глава центра.

Мосгорсуд ранее, 29 декабря, ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». На суде представители прокуратуры заявили, что правозащитный центр существует на деньги от иностранных источников, в том числе от государств, отметив, что в финансовых отчетах «Мемориала» нет полных сведениях о доходах и расходах организации.

Прокуратура заявляла о непрозрачности финансов организации, а также о том, что она поддерживала незаконные акции протеста.

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Никита Абрамов
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