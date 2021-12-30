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Китай пригрозил ввести санкции против пяти видных американских деятелей

Китай собирается заморозить активы пяти американских чиновников из-за дел в Гонконге

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай пригрозил ввести санкции против пяти американских чиновников, которых уличил в поддержке оппозиции в Гонконге. Американцам запрещено владеть китайскими активами, а также закрыт въезд на территорию страны, передает Global Times. О скором введении запрета сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Среди тех, кто попадет под санкции, — видные деятели американо-китайских отношений. В частности, это бывший глава исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Джонатан Стиверс, бывший министр торговли США Уилбур Росс, глава комиссии Конгресса по анализу отношений Китая и США в сфере экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью (Carolyn Bartholomew), сотрудник Национального демократического института Доюн Ким (Doyun Kim) и глава китайской программы Международного республиканского института Адам Кинг. Впервые о санкциях против них заговорили еще летом.

Кроме запрета на въезд и заморозки активов, американцам также будет запрещено вести дела с китайскими гражданами и компаниями, проводить с ними любые финансовые транзакции. Китай счел это ответной мерой за июльские санкции США, когда Вашингтон наложил ограничения на китайских чиновников в Гонконге.

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Гонконг долгое время был независимым от Китая городом, которым управляла сначала британская колониальная администрация, а потом — независимые местные власти. Однако в 2019 году Пекин начал приводить систему управления городом к общекитайским стандартам. Особенное обострение отношений по «гонконгскому вопросу» между Китаем и США началось после принятия в 2020 Пекином закона о национальной безопасности, который позволил китайским властям активнее бороться с оппозицией в городе. Кроме того, в начале 2021 года Всекитайское собрание народных представителей изменило выборную систему Гонконга.

В Китае считают взятый курс на интеграцию города в политическую систему по аналогии с остальными части КНР «единственно верным». С одобрением действий Коммунистической партии Китая 27 декабря выступил директор Центра исследований Гонконга Ван Чжэньмин.

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Дмитрий Настасьев
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