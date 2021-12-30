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В европейской столице введут обязательное ношение масок на улице

В Париже с 31 декабря введут обязательное ношение масок на улице из-за омикрон-штамма

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В Париже с 31 декабря введут обязательное ношение медицинской маски на улице и в публичных местах из-за резкого роста заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил городской департамент полиции.

В полиции европейского города отметили, что эта мера станет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет, кроме велосипедистов и занимающихся спортом.

Несоблюдение требования будет наказываться штрафом в размере 135 евро (11,3 тысячи рублей). В ближайшее время правоохранители начнут проводить регулярные и усиленные проверки, особенно в многолюдных местах столицы.

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28 декабря

Накануне во Франции было выявлено 208 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки. Министр здравоохранения страны Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение». Суточные показатели количества заражений неуклонно снижались в течение нескольких недель, отчасти из-за особенностей дельта-штамма, который менее заразен, чем омикрон-штамм. Министр назвал рекордно быстрое распространение новой вариации COVID-19 «приливной волной».

28 декабря власти Франции сообщили об ужесточении эпидемиологических ограничений для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

Ограничения усилили из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Так, 25 декабря сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учетом новой информации, стоит ожидать что власти введут дополнительные ограничительные меры.

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Марина Совина
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