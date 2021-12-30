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Спорт

Российская теннисистка заразилась коронавирусом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что заразилась коронавирусом
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова . Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным», — написала она. Теннисистка добавила, что полностью вакцинирована от коронавируса.

В настоящее время она находится в полной изоляции в специальном отеле под наблюдением врачей. «Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных», — отметила теннисистка.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом перед турнирами ATP Cup и Australian Open. Спортсмен написал, что у него наблюдаются минимальные симптомы. Он также отметил, что полностью вакцинирован от коронавируса.

Марина Совина
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