Российская теннисистка заразилась коронавирусом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Во вторник я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным», — написала она. Теннисистка добавила, что полностью вакцинирована от коронавируса.

В настоящее время она находится в полной изоляции в специальном отеле под наблюдением врачей. «Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных», — отметила теннисистка.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом перед турнирами ATP Cup и Australian Open. Спортсмен написал, что у него наблюдаются минимальные симптомы. Он также отметил, что полностью вакцинирован от коронавируса.