Украина прекратила разработку вакцины от коронавируса

Разработка собственной вакцины от коронавируса на Украине приостановлена из-за недостаточного финансирования и отсутствия интереса властей страны, рассказал руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный. Об этом сообщает портал «Общественный».

«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — объяснил Сибирный. По его словам, ученые уже выполнили часть работы. «Сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно», — отметил он.

Дальнейшие исследования должны были проводиться в Польше, где есть необходимое оборудование для следующих изысканий, которого нет на Украине. «Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — рассказал ученый.

Сибирный добавил, что исследование стоило почти 300 тысяч евро (более 25,1 миллиона рублей), для создания вакцины требовалось проводить опыты на больших животных, таких как приматы или суслики. Для производства больших объемов препарата, уточнил он, необходимо вложить 300-500 миллионов евро (25,1-41,9 миллиарда рублей), но выделять такие деньги никто не готов.

В октябре министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что производство собственной вакцины от коронавируса начнется в 2022 году. Он пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что к этому сроку первая отечественная вакцина «сойдет с линии».