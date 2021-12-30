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Среда обитания

Пенсионерка превратила квартиру в двухэтажный дом и разозлила соседей

Украинку захотели лишить части дома за незаконную пристройку, возведенную 25 лет назад

Фото: Муниципальная варта

В украинском городе Нововолынск пенсионерку захотели лишить части дома за незаконно возведенную почти 25 лет назад пристройку. Женщина превратила небольшую квартиру в двухэтажное здание и отказалась платить за неправомерную перепланировку, чем разозлила соседей. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Достройка, по словам женщины, появилась в 1997 году и ранее не вызывала вопросов у других владельцев квартир в многоэтажке. Конфликт начался, когда глава Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) вместе с жильцами взяли кредит на утепление здания. Они решили поднять тариф, чтобы быстрее выплатить нужную сумму, и попросили пенсионерку заплатить долю за пристроенные квадратные метры.

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Однако женщина отказалась, так как на официальном плане девятиэтажки у нее нет дополнительной жилплощади. Тогда глава ОСМД обратилась в правоохранительные органы и узнала, что разрешения на пристройку у пенсионерки нет. Там же выяснилось, что женщина возвела не только внешнюю часть дома, но и обустроила себе под ним подвал.

Теперь совершившей незаконную перепланировку грозит штраф в 1,4 тысячи гривен (3,7 тысячи рублей) от муниципального караула и еще 8,5 тысячи гривен (23 тысячи рублей) от архитектурно-строительного контроля. Помимо административных выплат, женщина должна узаконить пристройку и землю под ней — для этого нужно получить согласие соседей. Если хозяйка квартиры откажется это делать, ее заставят снести сооружение через суд.

В 2020 году у россиянина отобрали квартиру за незаконно пристроенный балкон. Житель Улан-Удэ присоединил конструкцию к своей жилплощади, не спросив разрешения соседей. После жалоб собственников пристройку сочли неправомерной. Однако мужчина отказался выполнять требования регуляторов — не оформил документы на расширение и не стал сносить сооружение.

Нина Ташевская
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