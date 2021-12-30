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Захарова прокомментировала приговор белорусского суда россиянину Дудникову

Представитель МИД РФ Захарова: дипломаты держат на контроле ситуацию с Дудниковым

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала приговор белорусского суда 21-летнему россиянину Егору Дудникову. Об этом она высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова заявила, что российские дипломаты не смогли присутствовать на судебном заседании, поскольку из-за обвинения Дудникова в призывах к действиям против национальной безопасности его дело рассматривалось в закрытом режиме.

Она отметила, что посольство России в Белоруссии держит ситуацию на контроле и следит за соблюдением процессуальных прав россиянина.

27 декабря в Минске суд приговорил Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима. Ранее он переехал в Белоруссию ради своей девушки. В мае его задержали по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему вменили озвучку роликов для оппозиции во время массовых протестов, которые охватили республику после президентских выборов в августе 2020 года. Правозащитники считают Дудникова политзаключенным.

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Алевтина Запольская
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