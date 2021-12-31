Названы худшие продукты для завтрака

Эксперты назвали худшие продукты для завтрака. Так, на первой строчке стоят популярные сладкие хлопья, и в целом еда с высоким содержанием сахара не принесет пользы организму, сообщают «Известия».

Как заявил диетолог Кортни Данджело, употребление хлопьев может ускорить процессы старения и набор лишнего веса, а также спровоцировать воспаление кишечника. Его коллега из Австралии Сьюзи Барелл добавила, что из-за малого количества пищевых волокон они не дают чувства насыщения надолго. Специалист по питанию из США Лаура Бурак полагает, что худшей пищей для завтрака является еда с высоким содержанием сахара, это блины, пончики, кексы.

Российский эксперт, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина посоветовала отказаться от жареной пищи по утрам, поскольку в начале дня она может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и заболеваниям печени. Фрукты и ягоды лучше добавлять в творог, поскольку организм не всегда успешно переваривает их натощак, добавила она.

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала есть сбалансированный завтрак с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов. «Это может быть каша с кусочком сыра, творогом, кусочком постного мяса. Либо можно чередовать — один день углеводный, каши, на следующий день белковый завтрак — омлет либо творог», — сказала специалист.

По мнению экспертов, некоторые блюда на завтрак помогают сбросить лишний вес. Это овсянка, яйца, белковые коктейли, греческий йогурт.

Ранее старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании раскрыла способ похудеть без ограничений в еде. Тамара Уилнер объяснила, что подсчет калорий не работает как долгосрочное решение проблемы лишнего веса. Для того, чтобы привести себя в форму и при этом не ограничивать себя в питании, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство насыщения.

