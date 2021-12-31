Экономист счел благом возможные санкции США против России

Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов счел благом возможные санкции США против России, о которых упомянул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экономиста, рестрикции принесут значительную пользу в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что на первых этапах они вызовут сложности. В итоге ограничения приведут к развитию и росту.

«Мы находимся в системе разделения труда мирового и занимаем позиции добывающие, то есть мы добывающая страна. Если санкции будут введены, то они будут введены по всей цепочке разделения труда, и тогда наша экономика будет вынуждена сама создавать эти самые цепочки и переделы соответствующие экономические», — подчеркнул Абрамов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с российским сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Если раньше Россия была чистым импортером, то в настоящее время значительно вырос экспорт. По мнению специалиста, то же самое произойдет во всех сферах, где будут введены санкции.

Аналогично Абрамов оценил и финансовые рестрикции. Он увидел в них возможность для запуска механизмах внутреннего инвестирования экономики. Говоря о сроках, когда ограничения обернутся во благо, экономист отметил, что все зависит от их характера. По его словам, если Россию отключат от SWIFT, то для перестройки потребуется несколько месяцев, в случае с сельским хозяйством стране понадобилось несколько лет.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров двух президентов заявил, что Владимир Путин допустил разрыв отношений между странами в случае введения новых, «беспрецедентных санкций». По словам Ушакова, американский лидер напомнил, что при продолжения эскалации на границе Украины западные страны разработают «масштабные санкции», включая меры в экономической и военной сферах.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

