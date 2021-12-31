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Российская лыжница завоевала бронзу в масс-старте «Тур де Ски»

Лыжница Сорина завоевала бронзу в масс-старте «Тур де Ски», победила американка Диггинс

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на десять километров свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победительницей гонки стала американская лыжница Джесси Диггинс. Она преодолела дистанцию за 21 минуту и 30,8 секунды. Россиянка финишировала третьей в 0,8 секунды от нее. Второй стала шведка Фрида Карлссон с отставанием в 0,5 секунды.

В десятке лучших финишировала еще одна россиянка. Наталья Непряева заняла восьмое место.

Ранее 31 декабря россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Победителем стал Клебо. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 26,4 секунды. Россиянин финишировал вторым в 13,4 секунды от него. Третьим стал норвежец Шюр Рете с отставанием в четыре секунды.

Анастасия Борисова
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