В Венгрии заявили о четком соблюдении «Газпромом» газовых договоренностей

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто в интервью RT заявил, что российская компания «Газпром» всегда четко соблюдает газовые договоренности, и никто в Европе не сталкивался с нарушением обязательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа», — подчеркнул министр иностранных дел.

Сийярто добавил, что Россия соблюдает контракты, которые подписывает с партнерами из Европейского союза (ЕС). По его словам, жалобы некоторых политиков и обвинения в энергетическом кризисе могут быть обусловлены отказом в дополнительных поставках, но это вопрос коммерции.

Глава МИД Венгрии заявил, что с «Газпромом» договориться непросто, но если это произошло, можно быть уверенным, что обязательство будет выполнено.

Европейские потребители получают газ «согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами». Вместе с тем, запас топлива в хранилищах региона сейчас оказался беспрецедентно низким. По данным «Газпрома», объем газа в европейских ПХГ к 24 декабря оказался на 21,1 миллиарда кубометров меньше уровня 2020 года, и уже отобрано 43,1 процента от объема газа, закачанного в этом году.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», что европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

