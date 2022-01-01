Опубликованы новые фотографии с Марса

Национальное космическое управление Китая опубликовало новые снимки Марса, сделанные зондом орбитального аппарата «Тяньвэнь-1». Изображения размещены на сайте управления.

На кадрах запечатлен сам орбитальный аппарат и часть поверхности Марса. Также видны полярные ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.

Отмечается, что орбитальный аппарат и марсоход «Чжуронг», который фотографирует поверхность, работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Запуск был осуществлен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан в южной провинции Вэньчан.