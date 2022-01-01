Маск раскрыл необычные способности роботов Tesla

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Tesla Bot смогут стать уникальными личностями и дружить с людьми. Его слова о необычных способностях роботов передает The Mirror.

По словам бизнесмена, со временем робот, которого приобритет человек, сможет развиться в соответствующую владельцу личность и стать ему товарищем. При этом он отметил, что неправильно говорить о том, что люди будут «владеть» этими роботами.

Он раскрыл подробности о процессе работы над Tesla Bot: он идет постепенно — в первую очередь роботов научили делать несложную работу за человека. Например, собирать овощи или фрукты на фермах. «Это то, к чему мы стремимся, чтобы гуманоидные роботы выполняли работу, которую не обязательно или опасно делать людям». Он добавил, что их можно использовать для рутинной и повторяющейся работы.

Ранее сообщалось, что ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с коллегами из Германии, Сербии и Турции разработали систему, позволяющую задействовать роботов в различных сельхозработах.