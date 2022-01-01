Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России частично отменен один из главных налогов

Предприятия общепита в России освободили от уплаты НДС

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 января в России от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освобождены компании в сфере общепита. Соответствующий закон в окончательном чтении ранее приняла Госдума.

Мера затронула рестораны, объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания. НДС не придется платить предприятиям, у которых выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. Также за компаниями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 процентов, даже если численность их персонала превысит установленный порог в 250 человек.

Налог отменен частично — отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, на такую льготу не смогут рассчитывать. Также на нее не смогут претендовать компании по производству заготовок и осуществляющие другие виды розничной торговли. НДС является одним из главных для страны налогов. Это второй источник выручки после налогов на нефтегазовый сектор.

По итогам 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся российских компаний сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января
На всей территории России отпраздновали Новый год
Россиянам назвали способы тактично выпроводить гостей из-за новогоднего стола
Захарова рассказала о своем новогоднем наряде
«Новогодний танец» кабана на льду в парке Лосиный остров обеспокоил россиян
Николь Кидман резко отреагировала на вопрос о Томе Крузе
Психолог рассказал о вреде подарков
Лукашенко рассказал о достижениях Белоруссии в 2021 году
Россияне смогут получить деньги за спорт
Государственные закупки силовиков засекретили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter