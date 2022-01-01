В России частично отменен один из главных налогов

С 1 января в России от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освобождены компании в сфере общепита. Соответствующий закон в окончательном чтении ранее приняла Госдума.

Мера затронула рестораны, объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания. НДС не придется платить предприятиям, у которых выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. Также за компаниями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 процентов, даже если численность их персонала превысит установленный порог в 250 человек.

Налог отменен частично — отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, на такую льготу не смогут рассчитывать. Также на нее не смогут претендовать компании по производству заготовок и осуществляющие другие виды розничной торговли. НДС является одним из главных для страны налогов. Это второй источник выручки после налогов на нефтегазовый сектор.

По итогам 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся российских компаний сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.