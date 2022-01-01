Зеленский привел неожиданную причину поражения Украины на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский привел неожиданную причину поражения сборной страны по футболу на Евро-2020. Об этом он рассказал в своем новогоднем видеообращении, передает РИА Новости.

По его словам, команда Украины проиграла в четвертьфинале турнира Англии со счетом 0:4, потому что украинские футболисты не хотели испортить отношения страны со стратегическим партнером. Зеленский также отметил, что игра команды объединила всех жителей Украины и «сделала счастливыми» производителей успокоительного.

Ранее нападающий «Днепра-1» и сборной Украины по футболу Артем Довбик порассуждал о вариантах продолжения карьеры. Шансы на переход в российский клуб форвард оценил как нулевые. «Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты», — заявил Довбик.

