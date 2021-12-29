Лучший футболист чемпионата Украины оценил шансы на переход в российский клуб

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины по футболу Артем Довбик порассуждал о вариантах продолжения карьеры. Об этом сообщает Zbirna.com.

Шансы на переход в российский клуб форвард оценил как нулевые. «Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты», — заявил Довбик.

Ранее в среду, 29 декабря, Довбик получил приз лучшему футболисту чемпионата Украины по итогам 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 мячей в 17 матчах первенства страны.

В ноябре президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что в сборной страны не будет выступающих в России игроков. Он подчеркнул, что такую позицию занимает главный тренер национальной команды Александр Петраков.