Российским компаниям разрешили платить налоги по-новому

Компаниям и индивидуальным предпринимателям, работающим в России, разрешили использовать новый порядок уплаты налогов, а также взносов, сборов, пеней, штрафов и процентов. Речь идет о едином налоговом платеже, к которому организации могут прибегнуть при перечислении средств в бюджет с 1 июля по 31 декабря. Такие возможности предполагает федеральный закон от 29 ноября 2021 года, вступивший в силу с 1 января 2022-го.

О планах предложить бизнесу платить налоги по-новому стало известно в августе. Федеральная налоговая служба (ФНС) решила распространить на юридических лиц институт единого платежа, уже действующий для физических лиц.

Решение в ведомстве объясняли существенной нагрузкой, которая ложится на бизнес. Только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) существует около полутора тысяч, и система неизбежно приводит к ошибкам: в налоговые органы поступают ежегодно миллионы ошибочных платежей. В Минфине предлагали разрешить бизнесу осуществлять единый налоговый платеж еще в конце 2020 года, также рассчитывая упростить компаниям выплаты.