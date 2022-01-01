Ученые опровергли эффективность средств от похмелья

Исследователи из Университетского колледжа Лондона опровергли эффективность большинства известных средств от похмелья. Они заявили, что, по-видимому, эти методы бесполезны, сообщает Газета.ру.

Британские ученые проанализировали 21 плацебо-контролируемое исследование, посвященное разным средствам: от настойки элеутерококка до витаминов и нестероидных противовоспалительных препаратов. По их словам, результат ни одной из работ не подтверждается в других. Кроме того, вид алкоголя и условия его употребления сильно различались даже в одной работе. Они считают, что исследования должны проводиться более качественно и строго.

«Учитывая непрекращающиеся спекуляции в СМИ по поводу того, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, о которых говорится, будто они помогают бороться с похмельем, представляется весьма интересным для общественности», — заявил один из авторов исследования Эммерт Робертс. Он считает, что в дальнейших исследованиях необходимы более строгие методы, например, стандартизированные шкалы оценки симптомов похмелья. Сейчас самый надежный способ избавиться от похмелья — воздержаться от алкоголя или пить в умеренном количестве, резюмировал он.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра аддиктологии «Независимый взгляд» Марат Сараев назвал способы справиться с алкогольным отравлением в виде «вертолетов». Нарколог заявил, что надо прочистить желудок, выпить сладкий черный чай и постараться уснуть.