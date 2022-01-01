Государственные закупки силовиков засекретили

Государственные закупки практически всех силовых ведомств с 1 января 2022 года стали секретными, подробности о проводимых тендеров публиковаться не будут. Новые нормы вступили в силу в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года.

Теперь проводить только закрытые закупки смогут Минобороны, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им госучреждения и ГУПы.

На протяжении всего 2021 года представители силовых ведомств просили засекретить свои тендеры, мотивируя это решение безопасностью. Вместе с тем эксперты сомневаются, что подобные меры поспособствуют транспарентности госзакупок, наоборот, ожидается увеличение коррупционной составляющей ввиду отсутствия общественного контроля.

В Кремле не видят проблем с секретностью закупок. Пресс-секретарь президента России и замглавы администрации президента Дмитрий Песков объяснил необходимость в новом документе «государственной тайной».