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Государственные закупки силовиков засекретили

С 1 января госзакупки Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардии засекретили

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Государственные закупки практически всех силовых ведомств с 1 января 2022 года стали секретными, подробности о проводимых тендеров публиковаться не будут. Новые нормы вступили в силу в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года.

Теперь проводить только закрытые закупки смогут Минобороны, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им госучреждения и ГУПы.

На протяжении всего 2021 года представители силовых ведомств просили засекретить свои тендеры, мотивируя это решение безопасностью. Вместе с тем эксперты сомневаются, что подобные меры поспособствуют транспарентности госзакупок, наоборот, ожидается увеличение коррупционной составляющей ввиду отсутствия общественного контроля.

В Кремле не видят проблем с секретностью закупок. Пресс-секретарь президента России и замглавы администрации президента Дмитрий Песков объяснил необходимость в новом документе «государственной тайной».

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Платон Щукин
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