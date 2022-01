Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен на психику

Новогодние песни могут оказывать негативное влияние на психику человека, сообщили ученые. О последствиях они рассказали изданию Busines Insider.

По мнению специалистов, прослушивание одной и той же композиции сначала поднимает настроение, а затем, наоборот, затормаживает работу мозга. Мозг перенасыщается, это ухудшает внимание и усиливает уровень стресса в организме. Так, известные песни «All I Want For Christmas Is You» и «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas», согласно исследованию, вызывают скуку и раздражение. К тому же, многие песни напоминают людям о предстоящих тратах, заявили эксперты.

«В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это, действительно, помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее», — отметила клинический психолог Линда Блэр. Она порекомендовала запастись берушами и отвлекаться от навязчивой музыки приятными ароматами.

Ранее жители России назвали свои любимые новогодние песни. Первое место заняла композиция «В лесу родилась елочка», за которую проголосовали 16 процентов респондентов. Из иностранных композиций по два процента голосов набрали песни Happy New Year в исполнении группы ABBA, Last Christmas от Wham!, а также Jingle Bells.