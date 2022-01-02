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Умерла заслуженная артистка России Недда Аязян

Заслуженная артистка России, пианистка Недда Аязян умерла на 82-м году жизни
Недда Аязян

Недда Аязян. Фото: Страница ЯМУ (колледж) им. Л.В. Собинова во «ВКонтакте»

В Ярославле на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России, пианистка Недда Аязян. Об этом сообщили в группе Ярославского музыкального училища им. Л. В Собинова во «ВКонтакте».

«2 января 2022 года после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Недда Израилевна Аязян, заслуженная артистка РФ, преподаватель училища — замечательный музыкант, исключительная по своему таланту пианистка», — сказано в сообщении.

В училище, в котором музыкант проработала более полувека, отметили, что сцену она считала своим призванием, а ее преподавательская деятельность всегда была на недосягаемой высоте. Она 40 лет являлась солисткой Ярославской филармонии, под ее началом выпустилось огромное количество учеников.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР, актрисы и певицы Лидии Захаренко. Причины смерти солистки оперной труппы МАМТ не раскрываются.

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Марина Совина
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