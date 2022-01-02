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Летевший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт

Самолет SSJ-100 Москва-Челябинск экстренно вернулся в аэропорт из-за датчика неисправности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Уточняется, что посадка прошла благополучно.

Собеседник рассказал, что перед посадкой самолет сделал девять кругов недалеко от аэропорта, чтобы выработать топливо.

26 декабря 2021 года пассажирский самолет Embraer, вылетевший из Новосибирска, аварийно сел в Самаре. Посадка произошла по технической причине, никто не пострадал.

21 декабря три самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Оренбурга из-за непогоды. Самолеты сели в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске в республике Татарстан, а также в международном аэропорту Курумоч в Самаре.

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Марина Совина
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