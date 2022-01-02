Итальянский клуб заинтересовался Смоловым

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перейти в итальянский клуб «Дженоа». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер команды Андрей Шевченко встречался с футболистом на острове Сен-Бартелеми и лично заинтересован в его трансфере. Отмечается, что Смолова также хотел прибрести петербургский «Зенит», рассматривавший его в качестве замены Артему Дзюбе. Кроме того, руководство ЦСКА хотело перехода Смолова, если бы команду возглавил экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

Ранее 2 января «Спорт-Экспресс» сообщал, что московское «Динамо» согласовало условия перехода 31-летнего футболиста. Отмечается, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Контракт Смолова с «железнодорожниками» истекает в 2022 году. Зарплата футболиста в команде составляет 3,1 миллиона евро. За «Динамо» форвард играл с 2015-го по 2016-й, подписав первый контракт с профессиональным клубом. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».