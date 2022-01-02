В Белоруссии объяснили идею о запрете финансировать выборы из-за рубежа

Идея запретить финансирование избирательных кампаний из-за границы, которая прописана в проекте новой конституции Белоруссии, была продиктована опытом предыдущих лет, объяснил глава администрации президента республики Игорь Сергиенко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, и события прошлого года, и события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что попытки финансирования избирательной кампании из-за рубежа предпринимались определенными силами, структурами в Белоруссии задействовать зарубежное финансирование. «И они в значительной степени пресекались», — заявил Сергиенко.

В конце декабря белорусским гражданам разрешили внести собственные предложения в проект новой Конституции страны. По словам Сергиенко, все дополнения и идеи белорусов будут ежедневно обрабатываться в Национальном центре правовой информации.

Обновленная версия белорусской конституции, которую еще предстоит принять, содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.