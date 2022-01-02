Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии объяснили идею о запрете финансировать выборы из-за рубежа

В Белоруссии заявили, что запрет финансировать выборы из-за рубежа продиктован опытом

Фото: Pixabay

Идея запретить финансирование избирательных кампаний из-за границы, которая прописана в проекте новой конституции Белоруссии, была продиктована опытом предыдущих лет, объяснил глава администрации президента республики Игорь Сергиенко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, и события прошлого года, и события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что попытки финансирования избирательной кампании из-за рубежа предпринимались определенными силами, структурами в Белоруссии задействовать зарубежное финансирование. «И они в значительной степени пресекались», — заявил Сергиенко.

В конце декабря белорусским гражданам разрешили внести собственные предложения в проект новой Конституции страны. По словам Сергиенко, все дополнения и идеи белорусов будут ежедневно обрабатываться в Национальном центре правовой информации.

Обновленная версия белорусской конституции, которую еще предстоит принять, содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали пугающую США особенность российского «Сармата»
Британским военным приказали имитировать активность у границ с Россией
В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базы «Миротворца»
На Украине заявили о наивысшем показателе экспорта с 2012 года
Невролог предупредила 30-летних россиян о риске инсульта
Найден угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации
Неизвестные совершили покушение на премьера Гаити возле храма
Водитель такси избил девушку за хлопок дверью и наехал на нее на автомобиле
Асмус обратилась к Харламову с посланием
В еще одном российском регионе выявили омикрон-штамм
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter