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Найдена затонувшая 80 лет назад подводная лодка

Reuters: водолазы нашли в Эгейском море затонувшую 80 лет назад подводную лодку Jantina

Фото: Kostas Thoctarides / Reuters

Греческие водолазы нашли на дне Эгейского моря обломки итальянской подводной лодки, затонувшей 80 лет назад во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Субмарина Jantina была спущена на воду в 1932 году. В июле 1941 года она была подтоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. На ее борту были 48 моряков. Подводную лодку обнаружили в декабре на глубине 103 метра с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles, который провел подробное исследование и осмотр обломков.

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Как рассказал водолаз Костас Токтаридес, субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии. Это уже четвертая подводная лодка, которую он обнаружил.

Ранее группа археологов нашла руины древнего города недалеко от порта Агиокампос в Греции, возле подножия горы Мавровуни, на участке простирающемся до скалистых берегов северного Эгейского моря. Они считают, что это город Мелибойя, который описывал древнегреческий поэт-сказитель Гомер в «Илиаде». Ученые обнаружили строения эллинистического периода, возведенные из алебастра и местного камня. Они сделали вывод, что город был построен около III — II веков до нашей эры.

Марина Совина
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