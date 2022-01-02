Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина. Он рассказал в интервью РИА Новости, что красное вино дольше не выводится из организма.

Так кардиохирург ответил на вопрос, есть ли польза от бокала красного вина.

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», — сказал Бокерия, добавив, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

В качестве доказательства он привел пример на грузинских застольях. По словам Бокерии, тамада вынужден выпивать несколько литров вина, но при этом пьет только белое вино. «Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», — объяснил академик.

В начале декабря Бокерия стал просветителем года по версии просветительской премии «Знание». Также он получил награду за вклад в просвещение в области «Спорт и ЗОЖ».

В июле Бокерия заявлял, что невысокие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с низким уровнем понимания ответственности населения. Он призвал нести ответственность не только за себя, но и за окружающих. «К сожалению, на сегодняшний день как-то понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне», — сказал Бокерия и добавил, что сам привился от COVID-19.

