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Собчак снялась полностью обнаженной в купели

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором предстала полностью обнаженной

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком, на котором предстала полностью обнаженной. Соответствующая фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Собчак запечатлена в купели. В руках она держит грейпфрут, а на поверхности воды плавают дольки лимона. «31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием», — подписала кадр журналистка.

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Подписчики Собчак сравнили ее с бывшей балериной Анастасией Волочковой, которая часто выкладывает фотографии из бани. «У Волочковой появился серьезный конкурент!», «Волочкова отдыхает», «Шпагат нужен и еловые ветки», «Косплей Волочковой 10 из 10», — писали они.

Также юзеры делали комплименты телеведущей: «Отличная фигура!», «Шикарная женщина», «Ну хороша Ксения Анатольевна», «Обожаю эту женщину».

Ранее Собчак показала фото, сделанное без фильтров утром 1 января. На снимке журналистка лежит в постели, на лице у нее не смытый макияж. Подписчики начали делать репосты фото в сторис и показывать свой внешний вид с утра 1 января.

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Варвара Кошечкина
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