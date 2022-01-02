Экс-президент Украины Ющенко сменил образ

Бывший президент Украины Виктор Ющенко встретил 2022 год, сменив образ. Об этом свидетельствует публикация его супруги Екатерины Ющенко в личном Facebook-аккаунте.

Судя по фотографии, политик отказался от бритья и отпустил седые усы и бороду. Публикацией с новогоднего празднества в Facebook поделилась супруга экс-президента, директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко. Она лаконично подписала фотографию на украинском языке: «С Новым годом, пан-господарь!»

В конце декабря 2021 года лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). При этом СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности северокорейского политика — он небывало похудел и сменил прическу. На появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания главой государства.

20 декабря прошлого года сменой имиджа также отметилась певица Билли Айлиш. На размещенном в сети коротком ролике она запечатлена в облегающем корсетном черном мини платье с асимметричной юбкой, а также гольфах и ботинках такого же цвета. На момент съемки у Айлиш были еще светлые волосы. Фотограф разместила данную публикацию в честь дня рождения звезды: 18 декабря ей исполнилось 20 лет.