Аналитик данных дал прогноз по распространению омикрона в России

Количество заражений омикрон-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может еще больше вырасти после новогодних каникул, считает исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

При этом он отметил, что методы диагностики пока не позволяют фиксировать новый штамм в реальном времени. По словам специалиста, имеющиеся на данный момент способы секвенирования штамма позволяют начать его активную диагностику только спустя 23 дня после того, как он был зафиксирован учеными.

Мы как раз это наблюдали летом, когда к нам пришла дельта. О том, что она пришла и стала доминировать, мы узнали сначала по быстрому росту заболеваемости. И только спустя пару-тройку недель стало понятно, какому именно варианту мы обязаны этим Александр Драган аналитик данных

Драган считает, что грядущие праздники скажутся на распространении штамма, поскольку длинные новогодние каникулы выполняют роль своего рода мини-локдауна. В прошлом году в это время наблюдался довольно заметный спад заболеваемости.

«С другой стороны, в последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. Например, недавно в Норвегии был случай, когда заразились 80 человек из 111, находившихся на корпоративе», — добавил он.

Сыграть свою роль в распространении нового штамма могут и туристы, а также те, кто решит на каникулах навестить родственников в регионах.

Так что моя грубая оценка, что к концу праздников-середине января мы увидим мощный подъем омикрона Александр Драган аналитик данных

Специалист добавил, что более высокая заразность штамма может привезти к росту числа госпитализаций и общей нагрузке на медицинскую систему даже в том случае, если информация о его низкой патогенности полностью подтвердится.

Ранее Драган заявил, что, согласно имеющимся в настоящее время данным, омикрон-штамм не обязательно вытеснит дельту. Наоборот, он может ужиться с ней в одной популяции, что создаст условия для «твиндемии».

Аналитик в разговоре с «Лентой.ру» до этого рассказал об обнаружении у омикрона характерной для дельты мутации, которая отвечает за ее высокую летальность.