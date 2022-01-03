В США отклонили просьбу об отсрочке развертывания сетей 5G

Операторы AT&T и Verizon отклонили просьбу министра транспорта США Пита Буттеджаджа и главы Федерального авиационного управления (ФАУ) Стивена Диксона об отсрочке ввода в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, генеральный директор Verizon Ханс Вестберг и президент AT&T Джон Станки в совместном письме отметили, что согласие с просьбой по передаче контроля над «многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах, представляющих львиную долю населения США» было бы «безответственным отказом» от контроля, который необходим для развертывания сетей связи мирового класса и глобальных конкурентоспособных сетей.

Кроме того, руководители компаний заявили, что готовы взять шестимесячную паузу в развертывании сетей около определенных аэропортов, которые выберут в ходе переговоров с американскими властями и представителями авиационной промышленности.

Ранее в США заявили, что помехи от связи 5G могут негативно повлиять на оборудование в самолетах и представлять угрозу безопасности в гражданской авиации. Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) предупредили авиаперевозчиков и операторов связи о потенциальной опасности стандарта пятого поколения.