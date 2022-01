Названы приводящие к сердечному приступу привычки

Ряд привычек могут спровоцировать появление сердечного приступа, заявили медики Клиники Мэйо (Mayo Clinic), пишет Eat this! not that!.

Одним из факторов, влияющих на появление проблем с сердцем, являются ежедневные приемы пищи вне дома, считают биологи. В ресторане или кафе человек чаще выбирает нездоровую еду, уверены они. Эксперты посоветовали отказаться от хлеба и коктейлей, отдавать предпочтение более здоровой начинке, а также заказывать маленькие порции.

Для здоровья сердца они посоветовали заниматься спортом не менее двух-трех часов в неделю. Это, в том числе, нормализует кровяное давление и снижает холестерин. Медики призвали ограничить употребление алкоголя и стараться избегать стресса.

Необходимо отказаться от курения. «Каждый раз, когда вдыхаете сигаретный дым, в организм попадает более пяти тысяч химических веществ, многие из которых вредны. К примеру, окись углерода снижает количество кислорода в красных кровяных тельцах, что вредит сердцу. Курение увеличивает количество холестерина в артериях — это еще один фактор риска сердечных заболеваний», — назвали негативные факторы специалисты.

Врачи напомнили, что наиболее распространенными признаками сердечного приступа являются боль или дискомфорт в груди, слабость, головокружение или обморок, боль, дискомфорт в челюсти, шее, спине, руках, плечах, а также одышка, нехватка воздуха, пот, тошнота.

Ранее профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета отметил, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. По его словам, это — неочевидный признак сердечного приступа.