Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Биолог допустила невозможность остановить пандемию из-за зараженных мышей

Биолог Баранова: зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию коронавируса, даже если все люди сделают прививку. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Теперь человек может заражать мышей. И наоборот. А это на самом деле плохая новость. При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет», — допустила Баранова, комментируя невозможность остановить распространение инфекции из-за мышей.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
00:00
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Биолог подчеркнула, что люди не могут полностью оградиться от мышиных популяций, начав экологическую войну. В связи с этим необходимо мониторить природные резервуары вируса и смотреть, какие мутации образуются у млекопитающих при заболевании COVID-19, отметила она. Если вирус постепенно начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами, то, возможно, «все не так и плохо», заключила Баранова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главное отличие омикрон-штамма коронавируса от предыдущих. По ее словам, в отличие от ранее встречавшихся вариантов, омикроном инфицируются мыши и крысы.

В свою очередь, российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что зараженные омикрон-штаммом грызуны вряд ли смогут участвовать в поддержании эпидемии. Он пояснил, что и ранее выявленные вариации COVID-19 передавались грызунам. К инфицированию довольно чувствительны хомяки, отметил вирусолог. Вероятность передачи коронавируса от грызуна к человеку низкая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
В Минприроды назвали Россию одной из самых богатых стран мира
Названы причины любви россиян к лапше и пюре быстрого приготовления
Спрогнозирована цена биткоина к концу зимы
Биолог допустила невозможность остановить пандемию из-за зараженных мышей
Бывшая жена Бондарчука раскрыла подробности об их больной ДЦП дочери
Назван срок отказа России от производства одноразовой посуды из пластика
Раскрыта связь смертельной дозы алкоголя для человека с его настроением
Академик Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусом читать вслух
Россиянка пожаловалась на матерящихся при ребенке взрослых и получила совет
Названы способы экологичного избавления от новогодних елок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter