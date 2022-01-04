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В Казахстане участники «газовых» протестов прорвали оцепление полиции

В Атырау протестующие против роста цен на газ собрались на площади

Кадр: Газета Ак Жайык / YouTube

В казахстанском городе Атырау участники протестов против роста цен на сжиженный газ прорвали оцепление полиции и начали собираться на площади. Об этом сообщает КазТАГ.

Отмечается, что до этого силовики попытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, однако людям удалось прорвать оцепление и собраться в толпу на городской площади.

Кроме того, участники акции стали препятствовать движению по проезжей части в знак протеста против происходящих задержаний со стороны силовиков, уступающих в численности митингующим.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они потребовали снижения стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

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Варвара Кошечкина
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