Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО соберет внеочередное заседание из-за Украины

НАТО проведет внеочередное заседание по поводу армии России на границе Украины

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Пресс-служба НАТО на своей странице в Twitter анонсировала внеочередное заседание министров иностранных дел альянса по поводу подразделений армии России, размещенных на границе с Украиной.

Материалы по теме:
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении. Также стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации. По ее словам, другие страны не отправят своих солдат воевать в случае агрессии России. Однако украинские солдаты «стояли и будут стоять на передовой».

4 января в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу.

30 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции — Элизабет Трасс, Анналеной Бербок и Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе разговора союзники подтвердили готовность взыскать с России высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Российская лыжница выиграла «Тур де Ски»
Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы на «Тур де Ски»
Журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище
НАТО соберет внеочередное заседание из-за Украины
Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире
В ДТП с экскурсионным автобусом на российской трассе погиб один человек
Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты
«Газпром» договорился о цене на газ для Греции
Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине
Украинский город остался без воды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter