НАТО соберет внеочередное заседание из-за Украины

Пресс-служба НАТО на своей странице в Twitter анонсировала внеочередное заседание министров иностранных дел альянса по поводу подразделений армии России, размещенных на границе с Украиной.

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении. Также стало известно, что встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации. По ее словам, другие страны не отправят своих солдат воевать в случае агрессии России. Однако украинские солдаты «стояли и будут стоять на передовой».

4 января в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу.

30 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции — Элизабет Трасс, Анналеной Бербок и Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе разговора союзники подтвердили готовность взыскать с России высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.