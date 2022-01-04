Инфекционист назвал срок улучшения ситуации с коронавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский назвал срок возможного улучшения ситуации с коронавирусом в разговоре с РИА Новости.

По мнению инфекциониста, пандемия COVID-19 вряд ли закончится в этом году. «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — предположил он. Вознесенский подчеркнул, что, помимо медицинских вопросов, для завершения пандемии необходимо разобраться с финансовыми, экономическими и геополитическими вопросами.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. Тем не менее, Сергеев добавил, что при низком уровне вакцинирования населения можно ожидать, что смертность от COVID-19 будет увеличиваться.

До этого Вознесенский предрек, что подъем заболеваемости COVID-19 в России в январе вполне вероятен из-за омикрон-штамма. По его словам, такой сценарий вероятен, если омикрон будет развиваться в РФ так, как это было в ЮАР и Англии.