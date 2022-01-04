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Россиянин оставил трехлетнего сына на улице ради продолжения пьянки

Житель Красноярска бросил трехлетнего сына на улице и ушел отмечать Новый год

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Житель Красноярска оставил своего трехлетнего сына на улице и сбежал ради продолжения новогодней пьянки. Об этом сообщает ИА «Запад24».

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице возле ледяных горок находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. Она рассказала прибывшим стражам порядка, что к ней подошел неизвестный с мальчиком и попросил, чтобы их дети поиграли вместе. Спустя какое-то время отец малыша пропал.

Полицейские оперативно установили родителей ребенка. Отец не смог внятно объяснить случившееся. Мать малыша, узнав о случившемся, приехала и забрала сына. Выяснилось, что именно она отправила гулять мужчину с мальчиком в надежде, что супруг проявит сознательность и перестанет праздновать.

Решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности.

В сентябре 2021 года стало известно, что в Челябинске женщина обругала неравнодушных людей, которые нашли и привезли ей ее потерявшегося сына. На одной из улиц города прохожие заметили пятилетнего малыша, который гулял без верхней одежды и просил у людей покушать. Местные жители решили помочь замерзающему малышу и выяснить, где он живет. Они привезли ребенка домой, однако его мать повела себя неадекватно.

Ранее сообщалось, что в Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый ребенок упал с 14-го этажа и умер. Женщина закрыла на балконе сына, чтобы он не мешал ей спать, мальчик залез на матрас и выпал из окна. Также дома в этот момент находился отец.

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Марина Совина
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