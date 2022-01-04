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Врач рассказала россиянам об опасности растительного мяса

Врач-диетолог Мойсенко: химические добавки обесценивают пользу растительного мяса

Фото: Pixabay

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала россиянам об опасности растительного мяса в интервью радио «Sputnik».

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По словам Мойсенко, в составе веганских мясных продуктов очень много химических добавок, которые обесценивают их пользу. «Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека», — отметила она.

Врач-диетолог добавила, что вещества, содержащиеся в таких продуктах, могут провоцировать аллергические реакции или интоксикацию организма. К тому же, многие производители используют пальмовое масло, очень вредный для организма компонент. «При переработке пальмового масла всегда используется глицидол — это крайне опасно, он достаточно быстро, в течение нескольких лет, может привести к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней», — сказала Мойсенко. Специалист порекомендовала относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, но не вводить его в рацион на постоянной основе. Лучше получать белок из бобовых продуктов, резюмировала она.

Ранее шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев раскрыл россиянам способ определить пальмовое масло в сыре. По словам шеф-повара, тактильно, на вид или на вкус определить наличие любого растительного масла в сыре очень сложно из-за вкусовых добавок. Он призвал ориентироваться на цену, так как в относительно недорогих сортах чаще могут быть добавки.

Марина Совина
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