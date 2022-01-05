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Кремль высказался о возможной помощи Казахстану

Песков: Кремль убежден в способности казахстанских властей самостоятельно решить проблемы

Фото: Reuters

Казахстан не запрашивал у Кремля помощь в связи с ситуацией в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве убеждены в способности соседней страны самостоятельно решить внутренние проблемы, передает РИА Новости.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. В Нур-Султане было введено чрезвычайное положение.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

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Евгений Шульгин
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