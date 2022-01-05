Российский Ил-76 приземлился в Алма-Ате

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в казахстанской Алма-Ате. На это указывают данные сервиса Flight Radar.

Большой грузовой российский борт обычно используют для доставки гуманитарных грузов. Цель прибытия самолета в охваченную протестами Алма-Ату пока не называли.

Ранее стало известно, что 5 января участники протеста в Алма-Ате ворвались в здание акимата (местная администрация) города. Штурм здания попал на видео. На записи видно, как толпа протестующих собралась у входа в здание мэрии, слышны выстрелы.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.