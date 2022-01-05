Названа главная ошибка при экспресс-тестировании на коронавирус

Специалисты национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главную ошибку, которая допускается при экспресс-тестировании на коронавирус. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам врачей, дать ложный результат может невыполнение указаний экспресс-теста на COVID-19. Кроме того, у таких тестов есть определенное временное окно, когда результат точный. Перед тестированием необходимо продезинфицировать руки, а после взятия мазка не держать его долго в пробирке, а перемещать круговыми движениями по колбе.

Для наиболее надежного результата желательно взять мазок и из носа, и из горла, если в инструкции к тесту нет других указаний. Однако если по истечению указанного времени на тесте появилась еле заметная линия, то положительным результатом это не считается, подчеркнули специалисты.

Ранее российские врачи объяснили неверные результаты ПЦР-тестов. По их словам, это может получиться из-за ошибки медработников и неправильного хранения и перевозки биоматериалов. Кроме того, тест может показать положительный результат и при отсутствии заражения. Это происходит, если вирусные частицы оказались на слизистой человека, который контактировал с больным.