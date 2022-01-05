Большая часть протестующих в Алма-Ате разошлась по домам

Большая часть протестующих в Алма-Ате, Казахстан, разошлась по домам в ночь на среду, 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников, сейчас происходят локальные стычки с полицией.

Также в городе слышны звуки светошумовых гранат, на улицах встречаются протестующие и с арматурой или палками в руках.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час.